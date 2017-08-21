Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bakan 'a gidiyor

Giriş Tarihi: 21.8.2017 22:19 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 22:35
Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Bakan 'nun ’ta Cumhurbaşkanı Masum, Başbakan Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi, Dışişleri Bakanı Caferi ile görüşmesi, Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi, ardından ’e geçerek IKBY Başkanı Barzani ile bir görüşme yapması öngörülüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Türkiye- ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos'ta Irak'a ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere 23 Ağustos'ta Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, 'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi, ardından 'e geçerek IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz