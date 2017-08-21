Cumhurbaşkanı'na suikast davasında tutukluların talebine ret!

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmanın sekizinci oturumunda 7 sanık, davanın savcısı Ali Cenk Düzgün'ün 18 Ağustos'taki celsede yaptığı açıklamaların esas hakkında mütalaa mahiyetinde olduğunu ve bu nedenle mütalaaya karşı ilave söz hakkı ile savunma için süre taleplerini içeren dilekçelerini mahkeme heyetine sundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un söz verdiği savcı Düzgün, sanıkların dilekçelerindeki hususların açıkça yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddedilmesini kamu adına talep etti.

Sanıklardan Ali Sarıbey ise mahkemeye heyetinin reddi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek talepleri değerlendirdi.

REDDEDİLDİ

Aranın ardından Mahkeme Başkanı Baştoğ, savcının 18 Ağustos tarihli celsede yaptığı açıklamanın ilave bir mütalaa mahiyetinde olmadığı göz önünde bulundurularak, bu açıklamaya karşı ilave savunma hazırlamak için süre verilmesi ya da yeniden söz hakkı tanınması yönündeki taleplerin ayrı ayrı reddine karar verdiklerini söyledi.

Baştoğ, mahkeme heyetinin reddi talebinin de açıkça duruşmayı uzatma amacına yönelik olduğu anlaşıldığından geri çevrilmesine oy birliğiyle karar verildiğini kaydetti.

Bu sırada şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, oğlunun şehit edildiği anı gösteren bazı otellere ait güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı CD'yi getirdiğini belirterek, "Kamera kayıtlarında çatışmanın olduğu saat mevcut." dedi.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, CD'nin bir dilekçeyle dava dosyasına sunulmasını istedi.

Duruşmaya sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor.