Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davasından önemli ayrıntılar

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde görülen davanın 5. duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, 26 Nisan'daki ara kararda Genelkurmay Başkanlığından istenen bilirkişi raporu okundu.

"ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Raporda ilk olarak eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özbakır ile ilgili bölüme yer verildi.

Tutuklu sanık Özbakır'ın, karargah personeli ve üst komutanlarına karşı gerçek niyet ve maksadını gizlediği belirtilen raporda, 12 Temmuz 2016'da saat 22.30 civarında karargah içindeki kamelyada, tugay komutan yardımcısı ve kurmay başkanı ile yapılan toplantıda cep telefonlarının ayrı bir yerde muhafaza edilmesinin çok sık görülen bir davranış olmadığına dikkat çekildi.

EVRAK KIRPMA MAKİNESİYLE İMHA