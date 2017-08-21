Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ürdün ile ilişkilerimizde 2016 yılından itibaren büyük bir ivme yaşanıyor. Gerek bakan düzeyinde ziyretler gerek iş adamları düzeyinde ziyaretler de icra edildi. Ürdün, FETÖ ile mücadelede ülkemize güzel bir destek vermiştir. Başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etmek fırsatı bulacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Askerlikte kırgınlık olmaz"

"ÜRDÜN 1 MİLYON SURİYELİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Karşılıklı vize muafiyeti serbestisi anlaşması gibi belgeleri de imzaladık. Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Harem-i Şerif ile ilgili konuları değerlendireceğiz. Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolüne önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bir daha benzer tacizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Filistin'e önümüzdeki dönemde vereceğimiz desteğe ilişkin hususları da ele alacağız. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.





"ASKERLİKTE KIRGINLIK OLMAZ"

Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte orada bu görevini devam ettirecek.

Ziyarette sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran ile müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma iki Genelkurmay Başkanı arasında görüşülmüş, bunun diplomatik boyutu ne olabilir bunların hepsini görüştük.