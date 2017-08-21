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ve şehit babasından duygulandıran görüşme!

Giriş Tarihi: 20.8.2017 18:48 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 02:04
Erdoğan ve şehit babasından duygulandıran görüşme!

, Diyarbakır'da şehit düşen Binbaşı 'in babası aile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı , şehidin babası ile kucaklaştı.

, bugün partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Binbaşı 'in babası ile görüştü.

Karşısında Çelik'i görünce boynuna sarılan , Çelik'in acısını paylaştı.

HAİN TUZAKLA ŞEHİT OLDU

Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağustos ayı başında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. 39 yaşındaki Çelik İstanbul'da 2 Ağustos'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Erdoğan ve şehit babasından duygulandıran görüşme!
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