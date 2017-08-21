Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? - 21 Ağustos Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - İşte yanıtı

Güneş tutulması için bu senede geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Güneş tutulması 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü gerçekleşecek. Sabah saatlerinden itibaren ''Güneş tutulması ne zaman saat kaçta'' sorusu gündem konusu olmuştu. Peki Güneş tutulması saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylara bu başlık altından erişebilirsiniz.



GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen güneş tutulması 21 Ağustos'ta (bugün) gerçekeleşecek.Güneş tutulması Amerika Birleşik Devletleri ABD )'nde görüntülenecek.Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşecek ve Kuzey Amerika 'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde görüntülenecek olan tam Güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından büyük merakla bekleniyor. Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşecek ve Kuzey Amerika'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlenecek.

Meydana gelecek olan Güneş tutulması; Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlenebilecek. Güneş tutulması, bu güzergahın dışında kalan yerlerden ise parçalı şeklinde gözlemlenecek.

Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek olan Güneş tutulması, yaklaşık 90 dakika sürecek. 90 dakika boyunca Ay, Güneş'in önüne geçecek ve yalnızca ABD kıtasından çıplak gözle görülebilecek. Merakla beklenen Güneş tutulması, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının izlenebilmesi için bir internet sitesi oluşturdu. Güneş tutulmasınının çıplak gözle gözlemleneceği bölgelerde bulunmayan vatandaşlar, Güneş tutulmasını bu internet sitesinden canlı olarak izleyebilecekler.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Dünya ve Güneş arasına giren Ay kısa süreli olarak Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmasını engelleyecek. "Güneş tutulması" adı verilen doğa olayı Dünya'nın belli başlı bölgelerinin bir süreliğine Güneş ışınlarından faydalanamaması ile sonuçlanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA OLACAK VE NE KADAR SÜRECEK?

Türkiye saati ile 19:00'dan sonra meydana gelecek tutulma yaklaşık 3 dakika sürecek ve bu süre boyunca Güneş'in aydınlatması gereken bölgeler daha az ışık alacak.