İstanbullulara flaş uyarı! Yarın aracınızla çıkmayın

Topbaş İstanbul'da beklenen ciddi yağışla ilgili olarak vatandaşları dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına karşı da hassas olmalarını istedi.

Topbaş şöyle konuştu:

İstanbul yağış ortamına girdi. Sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. 'Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir' deniyor. Bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız.

SU BİRİKME HARİTALARI OLUŞTURULUYOR

Yağışların ardından nerede, neler yapılması gerektiğinin tespiti için 'İstanbul'da su birikme haritaları' yapılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Topbaş, "İstanbul'un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere su birikme haritaları çıkartın dedim. Kameralarla tespit edin. Yağışta sular nerelerde birikiyor, tedbirleri alalım, ona göre çalışalım. Haritalar çıkartılacak, nerede su birikiyor, nerede yoğunluk oluşuyor" diye konuştu.