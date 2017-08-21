Kılıçdaroğlu cesur olup ‘Adayım’ desin

Türkiye son 15 yılda birçok alanda başdöndürücü bir değişim yaşadı. Hiç şüphesiz sağlık hizmetleri de bu alanların başında gelir. Türkiye'de sağlık alanında birçok başarıya imza atan Prof. Recep Akdağ
, uzun yıllar başarı ile yürüttüğü sağlık bakanlığı görevinden sonra başbakan yardımcısı olarak yeni kabinede önemli görevler üstlendi.
Recep Akdağ ile Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen deprem konusunu ve siyasi gündemi konuştuk. Kılıçdaroğlu
'nun bir Alman dergisine, "Türkiye'ye gelmeyin güvenlik yok" demesine tepki gösteren Akdağ, "Alman dergilerine 2019 vaatleri veriyor. Önce cesaret gösterip 2019'da aday olduğunu açıklasın" diye konuştu.
Birçok önemli kamu kurumu sizin sorumluluk alanınızda. Bunlardan biri de AFAD. Türkiye'nin deprem gerçeği ile yüzleştiği şu günlerde şunu sormak istiyorum. Depreme ne kadar hazırız?
Evet gittiğimiz her bölgede bu soru ile
karşılaşıyoruz. Deprem hazırlığını 3 başlıkta
değerlendirmemiz lazım. Birincisi binalar.
Binaların deprem riskinin azaltılması konusunda
hangi noktadayız? İkincisi deprem
anında müdahale konusunda hangi noktadayız?
Üçüncüsü ise deprem sonrası. Depremin
yaralarını sarma ve hayatı normale döndürme
konusunda neredeyiz?
DÖNÜŞTÜRÜLECEK 7 MİLYON BİNA
Kentsel dönüşüm bunun bir parçası sanırım. Binaların depreme dayanıklılığı konusunda iyi bir noktaya gelebildik mi?
Çok önemli adımlar atıldı ama hâlâ istediğimiz
noktada olduğumuzu söyleyemeyiz.
Türkiye'de 6 belki de 7 milyon binanın depreme
dayanıklı hale gelmesi için dönüştürülmesi
gerekiyor. Bu noktada alınan mesafeyi
yeterli göremeyiz. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımız bu meseleyi kendisi için bir
hedef haline getirmiş durumda. Tabii belediyeler
ve diğer paydaşların gayretlerini de
unutmamamız gerekir. Finansman oluşturulması
için büyük bir mesafe aldık.
Kentsel dönüşüm konusunda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var mı?
Önemli olan sonuca ulaştıracak düzenlemeyi
yapmak ve bunun takipçisi olmak.
Sadece bir kanun yapmakla, yönetmelik ve
mevzuatlarda düzenlemeler yapmakla
sonuca ulaşamıyorsunuz. Burada
bina sahiplerine, yatırımcılara
ve yerel yöneticilere büyük
rol düşüyor. Kentsel dönüşüm
ifadesini de yerli
yerinde kullanmak gerekiyor.
Bahsettiğimiz
doğrudan doğruya depreme
dayanıklı olmayan
binaların dönüştürülmesi.
Toplanma alanlarının betonlaştırıldığış ikâyetleri var.
Bu konuyu yakından
takip ediyorum. Özellikle
İstanbul için bir mastır plan
yapıldı. Belediyelerimiz bu
konuda çok hassas. Ama yine
de gözden geçirmemiz gerekiyor.
COŞKULU ÇALIŞKAN YENİ BİR TEŞKİLAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan metal yorgunluğu vurgusu yapıyor. AK Parti seçim sürecine girerken bunu üzerinden atabilecek mi?
Değişim hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. 15 yıl Türkiye siyaseti için kısa bir süre değil. Böyle uzun süreçlerde elbette bazı yorgunluklar olabilir. Bizi 2019'a taşıyacak dinamik, çalışkan, kapı kapı tüm Türkiye'yi dolaşacak enerjiye sahip bir teşkilat arzuluyoruz. Kaybedecek vaktimizin olmadığının bilincindeyiz.
'BEN ADAYIM' DİYEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu yabancı basına 2019 seçimleri ile ilgili iddialı cümleler kullandı. Sizin 2019 seçimleri ile ilgili görüşünüz nedir?
Kılıçdaroğlu kendi temennisini söylüyor. 15 yıldır AK Parti
'nin karşısında yenilgiden yenilgiye yürüyen bir partinin genel başkanından bunları duymak çok garip. Ana muhalefetseniz bir iddianız olacak. Kılıçdaroğlu açık açık "Ben adayım ve 2019 seçimlerini alırım" diyemiyor. Bizim önümüzde iki yıl var. Millete hizmete odaklanmış durumdayız. Seçime birkaç ay kala atılan adımlar başarı getirmez. Hizmet edersiniz, millet bunun karşılığı olarak sandıkta size güvenini gösterir.
AFAD DA AKDAĞ'A BAĞLI...
AFAD da Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın sorumluluk alanındaki kurumlar arasında yer alıyor. Akdağ, deprem riskine karşı alınan tedbirleri SABAH'a anlattı.
'PENSİLVANYA DİLİYLE UYUM İÇİNDELER'
Biraz gündeme dönmek istiyorum. MİT TIR'ları ihanetinin CHP'yi işaret etmesi hükümetin de gündemindeydi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu çok sorumsuzca konuşuyor. Bir ana muhalefet partisi liderinin böyle davranmaması gerekir. MİT TIR'ları ihaneti FETÖ
'nün bir tezgâhı. Bu konuda Pensilvanya ve çevresinin kullandığı dil ile Kılıçdaroğlu ve çevresinin kullandığı dil birbiriyle uyum halinde. Kılıçdaroğlu ne söylemek istiyorsa dilinin altındaki baklayı çıkarmalı. Parti içi problemleri çözmek için ülke adına çok zararlı adımlar atıyor. Bununla da kalmıyor bir Alman dergisine "Türkiye'ye gelmeyin güvenlik yok" diyor. CHP
gibi köklü bir partinin liderine yakışıyor mu?
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Söylediğim gibi bizim odaklandığımız konu bu değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kendisinin ve partisinin bileceği bir iş. Alman dergilerine 2019 vaatleri veriyor. Önce Kılıçdaroğlu'nun cesaret gösterip 2019 seçimlerinde aday olduğunu açıklaması gerekiyor. Henüz kendisinden böyle bir açıklama duymadık.
'PARTİLERİ MİLLET DİZAYN EDER'
"AK Parti CHP'yi dizayn etmeye çalışıyor" eleştirilerine katılıyor musunuz?
Bizim muhalefeti dizayn etme gibi bir derdimiz olabilir mi? Bizi bütün yönümüzü milletimize dönmüş durumdayız. Partileri millet dizayn eder. CHP'nin iç işleri bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki Türkiye'ye zarar verecek adımlar atmasınlar. Bu durumda elbette sessiz kalacak değiliz.
"Türkiye'de 6 belki 7 milyon binanın depreme dayanıklı hale gelmesi için dönüştürülmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümden kastımız doğrudan doğruya depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi."
"AKŞENER'İN PARTİSİNİN SONU DA FARKLI OLMAZ"
Önümüzdeki günlerde Meral Akşener'in de bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor... Bir yorumunuz olacak mı?
Aylardır konuşuluyor. Yasal şartlarını yerine getiren herkes parti kurabilir. Toplum mühendisliğini hedefleyen o kadar çok parti kuruldu ki bu ülkede. Hepsi siyasi partiler mezarlığında yerini aldı. Belli merkezler tarafından toplumu dizayn etmeye çalışan hareketler bu topraklarda karşılık bulmuyor. AK Parti kurulduktan bir yıl sonra iktidara geldi. Çünkü milletin nabzını tutan, milletin içinden gelen bir partiydi. FETÖ'nün yazarlarının Meral Akşener
'e ilgisini ve örgütün Akşener'e desteğini biliyoruz. Kuracaksa kursun, akibeti diğerlerinden çok farklı olmaz.
'ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK'
Erken seçimin gündemde olmadığını biliyoruz. Peki 2019'da 3 seçim bir arada yapılabilir mi?
Erken seçim gündemimizde yok. 3 seçimin birleştirilmesi ile ilgili bir planlama da yapılmadı. 2019 kasım ayında genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyor. 2019 mart ayında ise yerel seçimler yapılacak.