Kral 2. Abdullah'tan Erdoğan'a Mescid-i Aksa teşekkürü!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El-Hüseyniye Sarayı'nda düzenlenen görüşmenin basına açık bölümünde, "Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanı'na, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar karşısında ortaya koyduğu kararlı tavrından dolayı ve Ürdün'e kardeşçe desteğinden dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜRDÜN EL HÜSEYNİYE SARAYI’NDA

Görüşmelerde iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirten Kral 2. Abdullah, "Sayın Cumhurbaşkanı ile tarihi ilişkilerimizin 70. yılında ülkelerimizi ilgilendiren konuları ele aldık. Bu, ülkelerimiz için bir onur kaynağıdır. Siyasi, iktisadi, askeri, toplumsal ve güvenlik konularındaki ilişkilerimizi geliştirme sürecimizi devam ettireceğiz. Bu alanlarda önümüzde çok sayıda fırsat var." ifadelerini kullandı.

Kral 2. Abdullah, iki ülkenin aşırıcılık ve terörden etkilendiğine dikkati çekerek, "İki ülke de aşırıcılık ve terörden çok etkilendi. Bu da ülke halklarımız arasında ilişkiyi güçlendirmek için bir başka fırsattır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür eden Kral 2. Abdullah, "Sayın Cumhurbaşkanı siz ve heyetinize tekrar Ürdün'e hoş geldiniz diyorum. Biliyorum ki meydan okumalara karşı yolumuzda el ele birlikte yürüyoruz ve önümüzdeki bütün zorlukları birlikte aşacağız. Bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.