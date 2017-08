Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün? - İşte 2017 Kurban bayramı tarihi

Her yıl kutlanan ve müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan 2017 Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Son günlerde tatil planı yapan vatandaşlar ''Kurban Bayramı ne zaman'' sorusunun yanıtını arıyordu. Diyanet İşler Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...



KURBAN BAYRAMI 2017 NE ZAMAN?



Özellikle tatil planı yapan vatandaşların heyecanla beklediği 2017 Kurban Bayramı tarihi bu sene 1 Eylül Cuma gününe denk geliyor. 4 Eylül Pazartesi günü ise sona erecek.



KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?



Heyecanla beklenen Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş tatil planları yapmaya başladı. 30 Ağustos'un da bayram öncesine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar arefe günü de resmi tatil olmasını bekliyor.



31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)



İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.



KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ



Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.