O hainlerin inlerine girildi

Van
'da
önceki gün öldürülen ve AK Parti
li ilçe başkanlarını katlettiği belirlenen 4 terörist
in inlerinde de çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Önceki gün Gürpınar ilçesi kırsalında dört teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekâtı sonrası iki M-16 piyade tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, sekiz el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Öldürülen 4 teröristin geçen yıl AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığı'na yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili olduğu duyurulmuştu.