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ve Su İşleri Bakanlığı Ayvalık için harekete geçti

Giriş Tarihi: 21.8.2017 18:15 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 18:44
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ayvalık için harekete geçti

Ayvalık 'nda kül olan alan için yeniden laştırma çalışmaları başlayacak. Bakan Eroğlu: "Kimsenin şüphesi olmasın."

'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde meydana gelen ında 15 hektarlık alan kül oldu. Canlılar telef oldu.

TESİS İÇİN Mİ YAKILDI?

Düzenli bir şekilde yanan alanın tesisleşmeye müsait olması yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği düşüncesini akıllara getirdi.

Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu, rant için yakıldığı iddia edilen Ayvalık 'ndaki orman arazisinin 1 metre karesinin bile heba olmayacağını söyledi:

"Yeniden ormana dönüştüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Fidan dikimine Ekim ayında başlıyoruz. Ormanın imara açılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil."

AYVALIK'TA BÜYÜK YANGIN

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ayvalık için harekete geçti
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