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Saldırı hazırlığındaki teröristlere !

AA

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Giriş Tarihi: 21.8.2017 18:40 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 18:57
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve 'ın ilçesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik nda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına düzenledi.

Harekatta, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait 3 silah mevzisi de imha edildi.

'ın ilçesinde icra edilen operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına, silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.

İcra edilen hava harekatı sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 dolu şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.

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Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı!
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