Şanlıurfa'da insansız hava aracı düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mısır tarlasına insansız hava aracı (İHA) düştü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.
Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ABD İHA'SI DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde de Adana'nın Ceyhan İlçesi kırsal Çokçapınar Mahallesi yakınlarında İncirlik'ten kalkan ABD'ye ait olduğu tespit edilen insansız hava aracı düşmüştü.