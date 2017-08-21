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'da insansız düştü

AA

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Giriş Tarihi: 21.8.2017 15:21
Şanlıurfa'da insansız hava aracı düştü

'nın Viranşehir ilçesinden gelen son dakika haberine göre insansız düştü. İnsansız hava aracının düştüğü bölgede jandarma incelemede bulundu.

'nın Viranşehir ilçesinde Mısır tarlasına insansız () düştü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.

Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ABD İHA'SI DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde de Adana'nın Ceyhan İlçesi kırsal Çokçapınar Mahallesi yakınlarında İncirlik'ten kalkan ABD'ye ait olduğu tespit edilen insansız hava aracı düşmüştü.

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Şanlıurfa'da insansız hava aracı düştü
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