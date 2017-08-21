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Şanlıurfa'da na düştü

Giriş Tarihi: 21.8.2017 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 18:47
Şanlıurfa'da mısır tarlasına insansız hava aracı düştü

Viranşehir'de nın düştüğü bölgede jandarma incelemede bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

JANDARMA EL KOYDU

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, parçalanan İHA'ya el koydu. Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İHA'NIN ABD'YE AİT OLDUĞU AÇIKLANDI

İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, " Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator () bugün saat 11:50 sularında Türkiye'nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir." denildi.i

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Şanlıurfa'da mısır tarlasına insansız hava aracı düştü
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