Şanlıurfa'da mısır tarlasına insansız hava aracı düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
JANDARMA EL KOYDU
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, parçalanan İHA'ya el koydu. Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İHA'NIN ABD'YE AİT OLDUĞU AÇIKLANDI
İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11:50 sularında Türkiye'nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir." denildi.i