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'da imha edildi

AA

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Giriş Tarihi: 21.8.2017 20:53
Van'da bomba yüklü araç imha edildi

Terör eyleminde kullanılmak üzere şehir merkezine gönderilen araç, kırsalında, içindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

şehir merkezinde terör eyleminde kullanılması planlanan , ilçesi kırsalında içindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren terör örgütü 'ya bir darbe daha vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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Van'da bomba yüklü araç imha edildi
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