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'ün o geceki ilk talimatı!

Giriş Tarihi: 22.8.2017 08:08
Adil Öksüz'ün o geceki ilk talimatı!

, hain darbe girişimi öncesi FET Ö’cü komutanlarla Ankara Çayyolu’ndaki villada yaptığı toplantıda “15 Temmuz akşamı yapacağımız ilk işlerden biri tutuklu -cemaat- mensuplarını cezaevlerinden çıkarmak” demiş

soruşturmalarının gizli tanıklarından 'Şapka'nın ifadesi, FETÖ'nün gizli 15 Temmuz planına ilişkin önemli ipuçları içeriyor. Şapka'nın ifadelerine göre darbe girişiminin bir numaralı sivil imamı ihanet gecesinden 9 gün önce Ankara Çayyolu'nda bir villada yapılan toplantıda "15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden biri, tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak" diyor. 5 Temmuz 2016'da saat 21.00'de Cihan isimli örgüt mensubu WhatsApp üzerinden Şapka'ya bir mesaj göndermiş: Acil Ankara'ya gelmen gerekiyor, hayati bir konu, çok önemli bir konu, mutlaka Ankara'ya gelmen lazım.

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Adil Öksüz'ün o geceki ilk talimatı!
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