Adil Öksüz'ün o geceki ilk talimatı!

FETÖ soruşturmalarının gizli tanıklarından 'Şapka'nın ifadesi, FETÖ'nün gizli 15 Temmuz planına ilişkin önemli ipuçları içeriyor. Şapka'nın ifadelerine göre darbe girişiminin bir numaralı sivil imamı Adil Öksüz ihanet gecesinden 9 gün önce Ankara Çayyolu'nda bir villada yapılan toplantıda "15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden biri, tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak" diyor. 5 Temmuz 2016'da saat 21.00'de Cihan isimli örgüt mensubu WhatsApp üzerinden Şapka'ya bir mesaj göndermiş: Acil Ankara'ya gelmen gerekiyor, hayati bir konu, çok önemli bir konu, mutlaka Ankara'ya gelmen lazım.