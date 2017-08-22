Akıncı Üssü davasının 16'ıncı celsesi başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 16'ıncı celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın çapraz sorgusuna başlandı.

ESKİ ALBAY FATİH YARIMBAŞ AKSAKALLI'YI KAÇIRMAYA DEĞİL KORUMAYA GİTTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

15 Temmuz'da komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssündeki eylemlere ilişkin davada savunma yapan sanık eski albay Yarımbaş, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı'nın yanına onu kaçırmak için değil korumak için gittiğini iddia etmişti.