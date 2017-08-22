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'dan Bayar mesajı

AA

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Giriş Tarihi: 22.8.2017 20:43 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 20:46
Başbakan Yıldırım'dan Bayar mesajı

Başbakan , 3. Cumhurbaşkanı 'ı vefatının 31. yılında rahmetle anarak, "Celal Bayar, Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi ve daha demokratik bir yapıya kavuşması için mücadele etmiş önemli bir devlet adamımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, , Bayar'ın vefatının 31. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayar'ı rahmetle anan Yıldırım, ", Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi ve daha demokratik bir yapıya kavuşması için mücadele etmiş önemli bir devlet adamımızdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında 'Galip Hoca' kimliğiyle öncü bir rol üstlenen Celal Bayar, siyasi hayatı boyunca ülkemizin modernleşmesine ve dünyayla bütünleşmesine yönelik hizmetlerde bulunmuştur. Milletimiz onu, çalışkanlığı, azmi, güçlü iradesi ve demokrasiye olan inancı ile hatırlayacak ve daima saygıyla yad edecektir." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Yıldırım'dan Bayar mesajı
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