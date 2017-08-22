Çavuşoğlu Bağdat ve Erbil'e gidecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele alacağı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar İbadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Başika üssündeki askeri varlığı 2016 sonbaharında Türkiye ve Bağdat yönetimi arasındaki ciddi bir diplomatik krize neden olmuş, Bağdat Türkiye'den askerlerini çekmesini istemişti.

Ankara ise Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri devam ettiği sürece bu üssün varlığını sürdüreceğini açıklamıştı.

BARZANİ GÖRÜŞMESİ KRİTİK

Çavuşoğlu Irak temasları kapsamında Erbil'e de geçerek Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile de görüşecek.

Bu görüşmede en önemli gündem maddesini ise Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapılacağını duyurduğu bağımsızlık referandumunun oluşturması bekleniyor.

REFERANDUM DOĞRU DEĞİL

Ankara, Irak'ta yeni iç çatışmalara ve Erbil-Bağdat arasında yeni gerilimlere neden olacağını belirterek referandumun doğru bir adım olmayacağını belirtiyor ve bölgesel Kürt yönetimine bu kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyor.