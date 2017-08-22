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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajı

AA

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Giriş Tarihi: 22.8.2017 17:06 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanı , "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı , milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş, çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayar'ın vefatının 31. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

'DEMOKRASİMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMIŞTIR'

Erdoğan, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı , milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş, çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı
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