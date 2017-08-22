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Erdoğan: Bu başlık benim milletime hakarettir

Giriş Tarihi: 22.8.2017 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 14:07
Erdoğan: Bu başlık benim milletime hakarettir

39. Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan CHP Genel Başkanı 'nun karavanda atletle yemek yerken ki görüntüleri ve Hürriyet Gazetesi'nin attığı başlık ile ilgili de "Bu başlık benim milletime hakarettir" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, arada sırada karavanda oturuyor, atletle bir yemek yiyor, bir gazete başlık atmış, vatandaş filanca. Bu benim vatandaşıma hakarettir.

"SEN ATATÜRK'Ü ATLETLE YEMEK YERKEN GÖRDÜN MÜ HİÇ?"

Benim vatandaşım, ana muhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi gel, benim fotoğrafımı çek, 'ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Sen Atatürk'ü Atletle yemek yerken gördün mü hiç. Bunlar trajikomik görüntüler, bunlar bu görüntülerle zavallı hale düşüyor."


Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu başlık benim milletime hakarettir"

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Erdoğan: Bu başlık benim milletime hakarettir
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