Esed rejiminin Humus'a saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Humus'a yönelik saldırılarında 1 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Humus'un Hola bölgesindeki Teldu ilçesinde yer alan hastanenin müdürü Doktor Adil Bekkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Hola'daki yerleşim yerlerine iki hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bekkar, bombardımanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıda sığınaktaki sivillerin hedef alındığını dile getiren Bekkar, sivil savunmanın yaralıları enkaz altından kurtarmayı başardığını, yaralananların vücutlarında çok sayıda kırık olduğunu söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine bağlı güçler Humus'un Ganto köyüne de topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Humus'un Rastan ilçesinde ise bir kişi evinin yanında, rejime bağlı keskin nişancıların kurşunuyla hayatını kaybetti.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Hola bölgesi, yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus kentinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güneyinin belli bölgelerini (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

Rusya, 3 Ağustos'ta Humus'ta ateşkes sağlandığını duyurmuştu ancak bölgedeki ateşkes anlaşması metnine, askeri muhalif gruplardan yalnızca biri ve etki alanı oldukça küçük Tevhid Ordusu'nun imza attığı ve garantör olarak sadece Rusya'nın yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), anlaşmayı kabul etmediklerini ve yeniden müzakere edeceklerini, Türkiye'nin garantörlüğü konusunda ısrarcı oldukları açıklamasını yapmıştı.