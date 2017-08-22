Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’nün 34 kasasından 17.4 milyon çıktı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 14:00
FETÖ’nün 34 kasasından 17.4 milyon dolar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (/PDY) sözde emniyet larının ifadeleri sonrası el konulan 34 farklı kasada yaklaşık 17.4 milyon para ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyet imamı ve emniyetin larının bulunduğu 30 bin kişilik listenin deşifre olmasının ardından yakalanan ve itirafçı olan mahrem imamların ifadelerinden ise 'nün gizli kasalarının ortaya çıktığı öğrenildi.

AKRABALARININ EVLERİNDE SAKLAMIŞLAR

Güvenlik güçleri yaptığı operasyonlarda şuana kadar 34 kasa bularak, yaklaşık 17.4 milyon nakit para ele geçirdi. FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamlarının, güvenlik güçlerinden paraları kaçırmak için para kasalarını akrabalarının evlerine sakladıkları, bazılarının ise yakınlarının adına bankalarda kiraladıkları kasalarda tuttukları ortaya çıktı.

PENSİLVANYA'YA ULAŞAMADAN YAKALANDI

Tespit edilen 34 farklı kasada ele geçirilen yaklaşık 17.4 milyon dolar nakit paranın örgütün gerçekleştiremediği darbe nedeniyle paraları 'ya ulaştırılamadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

15 TEMMUZ'DAN HEMEN ÖNCE TOPLANMIŞ

Paraların, 'himmet' adı altında emniyet ve yardım kuruluşlarından hain darbe girişiminin hemen öncesinde toplandığı tespit edildi.

Öte yandan, örgütte, bazı üst düzey 'kripto imam' ve 'abi' pozisyonundaki şüphelilerin, savcılıklara başvurarak itirafçı oldukları da öğrenildi.

MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU FETÖ'NÜN NAZİLLİ'DEN GANA'YA PARA TRAFİĞİ İDDİANAMEDE

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün 34 kasasından 17.4 milyon dolar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz