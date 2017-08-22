FETÖ'nün "korsan dershanelerine" operasyon

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Manisa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilerin durum ve temaslarının deşifresine yönelik istihbari çalışma sonucu, 2 "korsan dershane" ve örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinin de aralarında bulunduğu 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- OLAY

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra örgütün tabanını diri tutmak ve finans sağlamak amacıyla daha önce KHK kapsamında kapatılan okul ve dershanelerde görevli öğretmen ve firari şahıslarca ders verilen 2 "korsan dershane"ye 8 Ağustos'ta operasyon yapılmış, 12 zanlı gözaltına alınmıştı. Örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinde ise terör örgütü üyeleri için toplanan yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirilmişti.