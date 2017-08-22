İşte İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? (22 Ağustos İstanbul hava durumu)

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte İstanbul'da bugün (22 Ağustos) hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı...

A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek şu ifadeleri kullandı;

"Dün gerçekleşen yağış daha Kuzey kesimlerde meydana geldi, özellikle İstanbul'un kuzeyinde Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi ilçelerde yer yer dolu ve beraberinde hortum şeklinde yağış etkili oldu. Şu saatler itibariyle Marmara Denizi üzerinde oluşan bir yapı var ve bu yapı üzerimize doğru geliyor. Özellikle yağışlar Marmara Denizi üzerinde Bandırma çevresinde devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yapı İstanbul'a gelecek. İstanbul için şuanda gözüken önümüzdeki saatler içerisinde yağmur şeklinde bir yağış bekleniyor. Lokal olarak bazı kesimlerde daha kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların şu saatler itibariyle Meteoroloji'den gelecek herhangi bir uyarıya kulak vermesi yararına olacaktır. Şuanda dolu şeklinde değil kuvvetli bir yağmur bekleniyor."

22 Ağustos İstanbul Hava Durumu

İstanbul'da sıcaklık gün boyunca 23 derece olması bekleniliyor. Kuvvetli sağanak yağış en çok 12:00 ila 18:00 saatleri arası yağacak. Nem oranında Pazartesi gününe oranla yükseliş gözüküyor: Yüzde 72. Rüzgar saatte 23 km hızda esiyor. Yağmurun akşam saatlerinde kesilmesi bekleniliyor.

AKOM'dan uyarı geldi

AKOM 22 Ağustos günü için "Trakya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul il geneline yayılması ve akşam saatlerine kadar da aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul il genelinde gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetleneceği ve özellikle Anadolu Yakası'nda daha etkili olacağı tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

Son değerlendirmelere göre İstanbul'un batı tarafından doğu tarafında yoğun bulut kütlesi geliyor.