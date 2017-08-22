FETÖ Kırgızistan'ı rehin almış

Devletin tüm kurumlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Kırgizistan'da da kamu kurumlarından iş dünyasına, eğitimden sanata kadar her alanı hakimiyeti altına aldı. Türkiye'nin tüm uyarılara rağmen Kırgızistan, örgütün faaliyetlerine müsamaha göstermeye devam ediyor. FETÖ'nün Kırgızistan'da da darbe yapacak kadar güçlü olduğuna ilişkin iddiaları "absürt" olarak yorumlayan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı farklı zamanlarda 5 kez aradı. Ancak Erdoğan'ın Kırgız mevkidaşı Atambayev'in FETÖ'yü görmezden gelen tutumlarına tepki koyarak telefonlarına çıkmadığı öğrenildi.

ORTA ASYA'DAKİ ÜSSÜ HALİNE GELDİ

Kırgızistan, FETÖ'nün Orta Asya'daki üssü oldu. Kırgizistan devletinin kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün bu ülkedeki yapılanması da her geçen gün büyüyor. Örgütün ülke yönetimine kadar sızdığı belirtiliyor. Hatta FETÖ'nün, örgüt faaliyetlerini yürütebileceği kişileri, önemli kadrolara bile getirebildiği ifade ediliyor. Örgütün zaman zaman da devletin zaaflarından faydalanarak rüşvetle adamlarını istedikleri yerlere getirdikleri ya da örgüt lehine olabilecek işleri yaptırdıkları kaydediliyor.

EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜYOR

FETÖ'nün Kırgızistan'daki faaliyetleri arasında eğitim en önemli yeri dolduruyor. Türkiye'nin baskıları üzerine örgüte ait okullara devlet tarafından el konulmuş gibi gösterildi. "Sebat" olan eğitim kurumlarının ismi "Sapat" olarak değiştirildi. Ancak devlet bünyesine dahil edilen örgütün eğitim kurumları hala faaliyetlerine sürdürüyor. Okullarda daha önce olduğu gibi FETÖ elemanları faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin bu okulları devralmasının önüne geçmek için Kırgızistan'a devredildiği belirtiliyor.

SANAT CAMİASINA SIZDI

FETÖ'nün Kırgız sanat camiasına sızdığı da ifade ediliyor. Örgütün, prodüksiyon şirketi kurarak ülkedeki sanatçıların yarısına yakını ile işbirliği içinde olduğu kaydediliyor. FETÖ ile hareket eden sanatçılara konserler ayarlandığı, sinema filmleri çekildiği ifade ediliyor. FETÖ'ye karşı olan sanatçılara ise her türlü baskı ve tehdit yapılıyor. Bununla da yetinmeyen örgüt, karşıt sanatçıların konserlerini de iptal ediyor. Ayrıca FETÖ'nün Kırgız sanatçıları, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e şiir yazdı.

JALİLOV, GÜLEN'E BİAT ETTİ

Genç İş Adamları Derneği (JİA) tamamen Kırgız FETÖ'cülerden oluşuyor. Derneği İskender Ormon Uuli yönetiyor. Kırgızistan Diyanet İşleri eski Başkanı Çubak Kajı Jalilov, Kırgızistan'da büyük cemaate sahip. FETÖ'cü Uuli, geçtiğimiz günlerde Jalilov'u, teröristbaşı Fetullah Gülen'in yanına götürdü. Pensilvanya'dan döndükten sonra Jalilov, FETÖ elebaşı Gülen'i öven açıklamalarda bulundu. Gülen ile görüştükten sonra çıktığı yayınlarda Jalilov, "Keşke bende Gülen'in talebesi olsaydım. Ben kendimi büyük alimler arasında sayıyordum. Onu görünce ben onun talebesi olayım" ifadelerini kullandı.

MEDYADA DA YAPILANDILAR

FETÖ'nün Kırgızistan'da medya yapılanması da bulunuyor. 'Zaman Gazetesi' adı altında çıkardıkları gazete ile medya üzerinden propaganda ve algı operasyonları yapılıyordu. Zaman Gazetesi kapanınca onun yerine 7/24 adında internet sitesi açtılar. Bunun dışında Maral FM diye radyo siteleri de bulunuyor. Türkiye'de soruları verdikleri mensuplarını emniyet teşkilatına yerleştiren örgütün, Kırgızistan'da da yine emniyet teşkilatına sızdığı ifade ediliyor. Örgütün, Kırgız Polis Akademisi'ne her yıl öğrenci yerleştirdiği öğrenildi.

Kağıt üzerinde devir

15 Temmuz darbe girişiminden önce Kırgız Türk İş Adamları Derneği (KİTİAD), FETÖ'nün Kırgızistan'da kendini kamufle ettiği bir yapıydı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cü olmayan iş adamları, dernekten ayrılarak derneğin fesh edilmesini amaçladı. Dernek üyelerinin çoğu FETÖ'cü olduğundan fesh gerçekleşmedi. Şu anda KİTİAD'ın tamamı FETÖ'cü işadamlarından oluşuyor. Kırgızistan'daki OSSE gözlüklerinin sahibi Tarık Ayhan, LİON ayakkabı mağazaları zinciri sahibi Aslan Aslan, Mobella mobilya fabrikası sahibi Hüseyin Muslu'nun örgütün en önemli finans kaynaklarından olduğu belirtiliyor. Ülkenin en büyük alışveriş merkezi Vefa İş Merkezi. Bu iş merkezi örgüt elemanları işletiyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kağıt üzerinde Kırgız bir iş adamına devri yapılmış gibi gösterildi. Ancak iş merkezini halen FETÖ'cüler işletiyor.

Erdoğan rest çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Abi" diye hitap eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaptığı açıklamalar tepki çekmişti. Hatta Atambayev, FETÖ'nün Kırgızistan'da darbe yapabileceği yönündeki iddiaları "absürt" olarak nitelendirmişti. Atambayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı farklı zamanlarda 5 kez aradığı belirtiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Atambayev'in telefonlarına çıkmadığı ifade ediliyor.

Kırgızistan'daki Sebat okullarından biri.

KRİPTO OKULLAR

FETÖ'nün şu anda Kırgızistan'da 41 okulunun bulunduğu belirtilirken, yeni okul yapmaya da devam ettiği, bir okul kampüsünün inşaatı sürdüğü kaydedildi. Bunun yanı sıra örgütün, faaliyetlerini daha gizli yürüttüğü kripto okul bile açtığı öğrenildi. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler Kırgızlardan oluşuyor. Okulda hiç Türk yok. Aileler çocuklarını Kırgız okuluna gönderdiğini zannediyor. Kutbilim okulunun da FETÖ'nün gizli okullarından olduğu iddia ediliyor. Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişimi sonra Türkiye'yi takip eden bazı Kırgızlar, çocuklarını FETÖ okulundan alarak başka okulu kaydetti. Kırgızlı veliler, Maarif Vakfı'nın okul açmasını bekliyor.(Yeni Şafak)