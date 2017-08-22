Koray Aydın'dan tarihi çark

Meral Akşener öncülüğündeki MHP'li muhaliflerinin yeni partisinde, teşkilatın Koray Aydın'a emanet edileceği haberi yeni bir tartışmaya neden oldu. Meral Akşener'in FETÖ tarafından desteklendiğini söylediği sözlerden aylar sonra basın açıklaması yapan Aydın, "Rahat olanları, rahatsız etmeye geliyoruz" dedi.

FETÖ'cü olmakla suçlamıştı şimdi ekibine katıldı!

"O KESİMİN AKŞENER'İ DESTEKLEDİĞİ ÇOK AÇIK!"

Aydın, MHP'de olağanüstü kurultay tartışmalarının olduğu dönemde Akşener'e FETÖ'nün destek verdiğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bir adayı FETÖ'nün desteklediği açıklamalarının sorulması üzerine Aydın "Soruyu dolandırmaya gerek yok. Bu konunun muhatabı ben değilim. Bu konunun muhatabı ortaya çıktı. O kesim bir arkadaşımıza destek verdiği açıktır. Biz de bunu görüyoruz ama kendisi cemaatçi mi değil mi onu bilemem." ifadelerini kullanmıştı.

GÜLEN'İN SİYASİ FİGÜRÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli muhalif adaylar için söylediği "Bunların içinde birisi var ki gelecekte hepiniz göreceksiniz, durumu Fethullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP'de görevlendirme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın" demişti. Bahçeli cephesinden Bahçeli'nin suçladığı ismin Meral Akşener olduğu iddia edilmişti.