Kumpasçılar hesap veriyor

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmada kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından sanık savunmalarına geçildi. Davanın sanıkları arasında FETÖ davalarında tutuklu bulunan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer
, darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürleri Ayhan Koç ve Hamza Bayındır, eski Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi emniyet amirleri Mehmet Yayla ve Muhammet Türkoğlu, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ile çoğunluğu olay tarihinde Ankara ve İstanbul'daki terör ve istihbarat şubelerinde görev yapan çok sayıda polis ve bazı eski TÜBİTAK görevlileri bulunuyor.
ODA İÇİN TEKNİK TAKİP
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün, 3 Mart 2009'da "Kozmik Oda
" soruşturmasının şüphelileri olan, Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı'nda görev yapan müştekiler Murat Ulutürk, İbrahim Göze, Sayım Arslan, Osman Darıcı, Muzaffer Ata ve Erkan Yılmaz Büyükköprü hakkında Ergenekon üyesi oldukları iddiasıyla mahkemeden dinleme ve teknik takip talebinde bulunduğu bildirilen iddianamede, mahkemeye gönderilen talep yazısının, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer tarafından imzalandığı ifade ediliyor. Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin ise Genelkurmay Başkanlığı Destek Komutanlığı Grup Komutanı'nın makam odasının arka tarafındaki dinlenme odasının kasasında mühürlü bulunan ve içinde askeri sırların yer aldığı dijital materyalleri "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten Savcı Mustafa Bilgili'ye teslim ettiği aktarılan iddianamede, Köse'nin ayrıca 18 Eylül 2013'te mühürlenmiş 16 no'lu odada (kozmik oda) arama yapılmasını sağlayarak içinde askeri sırların yer aldığı 2010'a ait imajı yine Bilgili'ye teslim ettiği belirtiliyor. İddianamede, Bilgili'nin de bunları TÜBİTAK'ta görev yapan FETÖ üyeleri sanıklar Burak Akoğuz ve Ebubekir Yalçınkaya'ya vererek bilirkişi incelemesi yaptırdığı, Köse'nin böylece devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin askeri casusluk amacıyla kullanılmasını sağladığı kaydediliyor.