"Muhalif olun ama bu ülkenin muhalifi..."

İstediğiniz kadar muhalif olun...

İktidarı kıyasıya eleştirin, yerden yere vurun...

Fakat bu ülkenin muhalifleri olun, onun bunun değil.

Baştan beri söylediğimiz, söylemeye çalıştığımız budur.

Bundan ibarettir.

İsterseniz Erdoğan'ın tee İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bugüne yaptığı hizmetleri yok sayın.

Dünü de hepten unutun...

Sömürge valisi edalı Kemal Derviş'in bu ülkeye nasıl neden geldiğini, IMF'den üç beş milyar dolar borç alabilmek için bir gecede kaç yasa çıkardığını aklınıza hiç düşürmeyin.

Dahası...

Erdoğan'ın bu ülkeyi "Güneydoğu'dan toprak satalım borcumuzu ödeyelim" denilen günlerden IMF'ye borç verecek düzeye getirebilmek için geceli gündüzlü çalıştığını söyleyen kim olursa linç edin, "yalaka, yandaş" diyerek aşağılayın.

Uzun lafın kısası...

Muhaliflik adına elinizden geleni ardınıza koymayın.

Lakin FETÖ'nün kin ve öfkesinin davacısı olmayın.

Olursanız vaziyet değişir.

"Değişir" dediğim, muhaliflik değil bir nevi "beşinci kol faaliyeti" yürütmüş olursunuz.

Yanlış anlaşılmasın, kimse size akıllı uslu "muhaliflik" yapın demiyor.

Paşa gönlünüzce kaptırın gidin, hatta insafsızlığın dibini bulun. "Kılıçdaroğlu yargılanacak" diye yaygara çıkartın mesela.

Fakat...

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