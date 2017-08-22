Putin'in yerine kim gelecek?

Başkanlık görevine kimin gelebileceğinin sorulduğu araştırmada, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'e 21 puan verildi. St. Petersburg Politics kuruluşu, siyasi aktiviteleri, krizleri ortadan kaldırma, kitleleri kontrol, toplumsal beklentiler gibi parametreler doğrultusunda üst düzey Rus politikacıların değerlendirildiği bir araştırma gerçekleştirdi.

İLK SIRADA MEDVEDEV VAR

Siyasetçilerin performanslarını kıyaslayan katılımcılar, araştırmada başbakan Dmitriy Medvedev'e 21 puan vererek, onu Putin'den sonra başkanlık görevine gelmesi en muhtemel kişi olarak niteledi. Medvedev, 21 puanla ilk sıraya yerleşti.

ARALARINDA FARK YOK

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de 19 puanla Medvedev'i izledi. Tula Bölgesi Valisi Aleksey Dyumin de 18 puanla puanlamada üçüncü sırada yer aldı.

İşte diğer 2 isim ve Rusya'da Viladmir Putin'den sonra kim gelir anketi

FOTOĞRAF: Dmitriy Medvedev