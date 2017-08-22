Şeker kutusunda extacy!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul genelinde torbacılara dağıtılmak üzere olan 80 bin 624 adet uyarıcı madde Extacy ele geçirildi. Extacy'lerin, dikkat çekmesin diye şekerleme kutularında dağıtıldığı ortaya çıktı.

TORBACILARA DAĞITACAKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, T.D. isimli şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyarıcı maddeyi İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı ve ardından da lüks eğlence mekanları, otel ve çevresinde torbacılar tarafından piyasaya sunulacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine yaklaşık bir ay boyunca şüpheliyi takibe alan ekipler, Ö.P. isimli şahsa ait Beyoğlu'nda bulunan bir otele baskın düzenledi.

ŞİFRELERİ LÜKS ARAÇ MARKALARI

Evde yapılan aramada hapları etki düzeyine göre üzerine bastıkları lüks araçlara ait amblem ve isimlerle sınıflandırdıkları, kamuoyunda bilinen bu markaları görüşmelerinde şifre olarak kullandıkları tespit edilen 80 bin 624 adet uyarıcı madde Extacy ele geçirildi.

Şüphelilerin uyarıcı maddeleri dağıtırken şekerleme kutularına koydukları, bu yolla olası bir kontrol ve aramalardan kurtulmaya çalıştıkları tespit edildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.