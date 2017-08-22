Son dakika: 7 general ve amiral emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Sillahlı Kuvvetleri'nde görevli 7 general ve amiralin atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunduğunu açıkladı.

SON ATAMALARLA BİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU

Ayrıntılar geliyor...