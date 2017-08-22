Türkiye bölgede daha aktif olacak

Başbakan Yıldırım
, resmi ziyaret kapsamında geldiği Singapur'da Başbakan Lee Hsien Loong tarafından Istana Sarayı'nda askeri törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından başbakanlar tören kıtasını selamladı. Ardından Istana Sarayı'na geçen Yıldırım, önce Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ile ardından da Başbakan Loong ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
YENİ BİR BOYUT KAZANDI
Görüşmelerin ardından iki başbakan tarafından düzenlenen ortak basında konuşan Yıldırım,Singapur'un bağımsızlığının 52. yıl dönümünü kutladı.
Uluslararası önemi giderek artan Güneydoğu Asya bölgesinde değerli bir ortak olarak görülen Singapur ile ilişkilerin karşılıklı dostluk ve güven içinde ilerlemesine önem verdiklerini belirten Yıldırım, iki ülke ilişkilerinin, 2014'te tesis edilen stratejik ortaklık ve Singapur Başbakanı Lee'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını hatırlattı.
Singapur ve Türk iş adamlarının gerçekleştireceği iş forumunda da iş alemiyle bir arada olma fırsatı olacağını söyleyen Yıldırım, "Singapur, yaratıcı ekonomik modeli, gelişmişlik düzeyi ve hayat standartlarının yanı sıra kurulduğundan bu yana yaptığı atılımlar ve vizyonuyla ilham kaynağı olan bir ülkedir" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, ikili ticaretin son 10 yıldır artmaya devam ettiğini ancak yeni imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile bu artışın daha da hızlanacağını vurguladı.
PAYLAŞMAYA HAZIRIZ
İki ülke arasında iş birliğini daha da ileri götürme potansiyeli bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "Esas itibarıyla havacılık alanındaki iş birliği, karşılıklı yatırımların çok daha ileri noktaya taşınması, bunun yanı sıra turizm ve siber güvenlik, bilgi ve iletişim sektörlerinde kapsamlı çalışmalar yapma imkanı mevcut. Tabi küresel terörle mücadelede de biz bölgede terörden çok büyük bedel ödemiş ülke olarak, her türlü tecrübemizi Singapur ile paylaşmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, Singapur'da ülkenin önde gelen basın editörleri ile biraraya gelerek sorularını cevapladı. Singapur'un Türkiye'nin bölgeye giriş kapısı olduğunu söyleyen Yıldırım "Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor" dedi.
600 MİLYON NÜFUS...
Bu kapsamda, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğuna değinen Yıldırım, "ASEAN 600 milyon kişilik nüfusun potansiyelini temsil ediyor. Bununla birlikte 10 ülkeyi bir araya getirecek olursanız dünyanın en büyük 6. ekonomisinden bahsediyor hale gelirsiniz. 5 Ağustos'ta Türkiye, ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olarak tanındı. ASEAN üye devletlerine bu kararı almalarından dolayı müteşekkiriz" diye konuştu.
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong
ise konuşmasına Yıldırım'ın Singapur'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Türkiye'nin ASEAN'a sektörel diyalog ortağı seçildiğini ve Singapur'un bunu güçlü şekilde desteklediğini belirten Loong, bu ortaklığın Türkiye'nin bölgede daha aktif hale gelmesini sağlayacağını kaydetti. Loong hükümet olarak ikili ilişkilere ek olarak savunma, teknoloji, turizm ve terörle mücadele konularında da Türkiye ile işbirliği içinde olacaklarını söyledi. İkili ticaretin son 10 yılda 1 milyar doları aştığını belirten Loong, bunu daha artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
'SERBEST TİCARET' EKİMDE
Başbakan Binali Yıldırım
, Başbakan Loong tarafından Istana Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine de katıldı. Yemekte bir selamlama konuşması yapan Başbakan Yıldırım, Serbest Ticaret Anlaşması'nın onay sürecinin tamamlandığına işaret ederek şunları söyledi: "Öyle ümit ediyorum ki ekim ayında anlaşma tamamen yürürlüğe girecek ve Türkiye- Singapur ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmış olacağız. Ortaklığımızın daha da yükseltilmesi yönünde kararlıyız."
15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ
Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye açık şekilde destek veren hatta Dışişleri Bakanı'nı bu amaçla Türkiye'ye gönderen, Singapur'a teşekkür eden Yıldırım, ziyaretin amacının, Singapur ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileri düzeye taşınması, hem bölgenin hem de iki ülkenin refahı ve geleceği için önemli adımlar atılması olduğunu kaydetti.
ORKİDEYE ADI VERİLDİ
Başbakan Yıldırım, Singapur ziyaretinin ikinci gününün ilk programında beraberindeki bakanlarla birlikte dünyaca ünlü Botanik Bahçesi içindeki Ulusal Orkide Bahçesi
'ni gezdi. Bahçede yetiştirilen ve dünyada benzeri bulunmayan bir orkide türüne, Başbakan Yıldırım'ın ismi verildi. Çiçekle ilgili Ulusal Orkide Bahçesi Müdürü Dr. Kwik Tan'dan bilgi alan Yıldırım, orkidenin bulunduğu saksıya isim çubuğunu yerleştirdi. Yeni ismi "Dendrobium Binali Yıldırım" olan orkide türünün sertifikası Başbakan'a takdim edilirken Yıldırım, "Bu yeni, hibrit bir tür, özel geliştirmişler. Yeni bir isim verdiler, dikili bir orkidemiz var artık" dedi. Bugüne kadar aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Nelson Mandela ve Margaret Thatcher gibi 200'den fazla önemli kişinin, Singapur ziyaretleri sırasında isimlerinin orkidelere verildiği kaydedildi.