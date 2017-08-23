Atlet değil de seymen giysisi olsaydı...

Sadece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değil aktif olarak siyasette rol alan herkesin partilerin nitelikleri ve nicelikleri üzerinde gerçekçi değerlendirmeler yapmaları gerekiyor.



Farklı açılar

Kılıçdaroğlu'nun son bir demecinde CHP'yi değerlendirirken "Biz sıradan bir parti değiliz;dünyanın en eski dört partisinden biriyiz" dediğini okuyunca, bu "Gerçekçi değerlendirme"konusundaki eksiğimizi yine hissettim. "Eski" ile "Eskimek" arasındaki nüanssız önemini yine anladım.

Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi değerlendirirken "Biz sıradan bir parti değiliz; kurulur kurulmaz iktidar olan ve o günden beri de her seçimi kazanıp 15 yıldır iktidardakalan dünyanın en yeni partilerinden biriyiz" deseydi, bu yanlış mı olurdu?

(...)

Şöyle yapsaydı

Kısacası Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'ne ara verdiğinde atletle fotoğraf çektirmek yerine, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümünde seymenler gibi giyinip fotoğraf çektirseydi, bu CHP'nin tarihi varlığına daha uygun olmaz mıydı? Bir partinin gücünün eskiliğinden de yeniliğinden de kaynaklanmadığının somut örneği Türkiye değil midir? AK Parti'nin 2019 seçimleri sanki yarın olacakmış gibi telaşlanması da, bu söylediklerimizi doğrulamıyor mu?

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