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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına yanıt

AA

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Giriş Tarihi: 23.8.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 11:02
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına yanıt

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, hükümeti ve 'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , Genel Başkanı 'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve 'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"ATLETLE KARAVAN İÇERİSİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP, HALKIN ADAMI OLUNMUYOR"

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder."

"seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, iddialarıyla ilgili, şunları söyledi:

"Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır."

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına yanıt
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