Başbakan Yıldırım Vietnam'da

Yıldırım, Başbakanlık Binası'ndaki görüşmede yaptığı konuşmada, şahsına ve heyetine gösterilen yakın ilgiden dolayı muhatabına teşekkürlerini iletti.

Vietnam halkının ülkesini savunma konusunda gösterdiği kahramanlık mücadelesinin Türk halkı tarafından çok iyi bilindiğini ve takdir edildiğini belirten Yıldırım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1978 yılında tesis edildiğini anımsattı.

İlişkilerin o günden bu yana dostluk ve saygı esasına göre sürdüğünü anlatan Yıldırım, "Türkiye olarak Vietnam'ı Güneydoğu Asya bölgesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Nüfus itibarıyla birbirine benzer iki ülke arasında muazzam bir iş birliği için iyi bir fırsat var. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için her türlü şartın uygun olduğunu sizlerle paylaşmak isterim." diye konuştu.

Çok geniş katılımlı bir heyetle ülkeye geldiklerini, iş aleminden katılımcıların olduğunu ifade eden Yıldırım, gerek Vietnam'da gerekse Türkiye'deki iş aleminin bir araya gelerek muhtemel iş birliği imkanlarını değerlendireceklerini söyledi.

Yıldırım, yapacakları temasların, yıldan yıla gelişmekte olan ilişkilerin çok daha ileri seviyeye taşınmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.