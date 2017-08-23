Can Dündar'dan İslam'a hakaret!

DEAŞ'ın İslam'la alakası olmamasına rağmen, söylemlerini Müslümanlara nefret üzerinde oluşturan Avrupalılara, Türkiye'den kaçan Can Dündar da katıldı.

ALÇAK SÖZLER

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'ya konuşan Dündar, Avrupa'da hareket eden Müslümanların çoğunun terörist olduğunu söyledi.

Terörizmin sorunlarının derin olduğunu ifade eden firari Can Dündar, "İslam'da bir sorun olduğu bariz!" diyerek sözlerine devam etti.

Açık konuşmanın doğru olduğunu belirten Dündar, gerçeklerin söylenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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