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'dan İslam'a hakaret!

Giriş Tarihi: 23.8.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 15:35
Can Dündar'dan İslam'a hakaret!

Gittiği her ülkede vatanını yalan sözlerle karalamaya devam eden ve gazetecilik sıfatı altında ülkesine ihanet eden haddini iyice aştı. Terör örgütü 'ın Barselona'da düzenlediği kanlı saldırıdan sonra Avrupa'da Müslümanlara olan nefret söylemleri arttı.

'ın İslam'la alakası olmamasına rağmen, söylemlerini Müslümanlara nefret üzerinde oluşturan Avrupalılara, Türkiye'den kaçan da katıldı.

ALÇAK SÖZLER

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera'ya konuşan Dündar, Avrupa'da hareket eden Müslümanların çoğunun terörist olduğunu söyledi.

Terörizmin sorunlarının derin olduğunu ifade eden firari Can Dündar, "İslam'da bir sorun olduğu bariz!" diyerek sözlerine devam etti.

Açık konuşmanın doğru olduğunu belirten Dündar, gerçeklerin söylenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Can Dündar'dan İslam'a hakaret!
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