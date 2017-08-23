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'nün adayı Akşener

Giriş Tarihi: 23.8.2017 20:44 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 22:15
FETÖ'nün adayı Akşener

'nün 'yi ele geçirmek için kullandığı 'in örgütle ilişkileri deşifre olmaya devam ediyor. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı lerinde aday olacağı açıklanan Akşener'in firari FETÖ'cü aracılığıyla Pensilvanya'dan gelen talimatı uyguladığı ortaya çıktı.

Genel Başkanı 'yi devirip CHP-HDP ve MHP üçlüsüyle kaos koalisyonu kurmayı hedefleyen fakat başarılı olamayan , 'i şimdi de Cumhurbaşkanlığı leri için sahaya sürdü. ABD'ye kaçan firari 'cü , Meral Akşener'in 2019'da aday olacağını yıllar öncesinden açıkladığı paylaşımları ortaya çıktı.

Geçmişte Meral Akşener'e rakip olan ve Akşener'in FETÖ'den emir aldığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini söyleyen Koray Aydın Akşener'in safına katıldı. Aydın, Meral Akşener'in 2019'da adayı olacağını açıkladı. Akşener'in 2019'da aday olacağı talimatının yıllar öncesinde Emre Uslu tarafından verdildiği anlaşıldı.

ADAYLIK TALİMATI FETÖ'DEN
Pensilvanya'daki teröristbaşı Gülen'in örgüt mensuplarına 'Meral Akşener'e sahip çıkalım destekleyelim" demişti. MHP'yi ele geçirme operasyonunda başarılı olamayan FETÖ, Akşener'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacak. Bunun hazırlıklarını ise 2013'te yapmaya başlamışlar. Firari FETÖ'cü Emre Uslu ile Meral Akşener'in twitter'daki yazışmaları kirli planı gözler önüne serdi. Ayrıca Emre Uslu paylaşımlarında Akşener'in 2019'da başkan olacağını açıklıyor. İşte o yazışma ve tweetler.





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FETÖ'nün adayı Akşener
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