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’nün Mülkiye yapılanması hâkim karşısında

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017
FETÖ’nün Mülkiye yapılanması hâkim karşısında

Eski İstanbul Valisi ile eski İstanbul Emniyet Müdürü ’ın da bulunduğu 15 sanığın yargılanması başlıyor

'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında İstanbul eski Valisi ile İstanbul eski Emniyet Müdürü 'ın da bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları duruşma salonunda görülecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak olan Mutlu ve Çapkın'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülecek davada 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanık Mutlu'nun arasında bulunduğu 8 sanığın ayrıca "Terörizmin Finansmanı Kanununa muhalefet" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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FETÖ’nün Mülkiye yapılanması hâkim karşısında
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