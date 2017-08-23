FETÖ’nün Mülkiye yapılanması hâkim karşısında

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları duruşma salonunda görülecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak olan Mutlu ve Çapkın'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülecek davada 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanık Mutlu'nun arasında bulunduğu 8 sanığın ayrıca "Terörizmin Finansmanı Kanununa muhalefet" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.