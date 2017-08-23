Mahkeme Başkanı Baştoğ: Burası duruşma salonu, şov ve gösteri salonu değil

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıklara "Burası duruşma salonu, şov ve gösteri salonu değil. Kimsenin savunmasını kısıtlamıyoruz ama savunma sınırlarının dışına çıkılmasına müsaade edemeyiz." uyarısında bulundu.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, daha önce Türkçe kahraman anlamına gelen "hero" yazılı tişörtle duruşmaya geldiği için tepki çeken sanıklardan eski astsubay Gökhan Güçlü'nün, "Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un tarafsızlığını yitirdiği" iddiasıyla verdiği "reddi hakim" talebi dilekçesi görüşüldü.

"DURUŞMALAR SANIKLARIN SAVUNMASINI BÖLDÜKLERİ İÇİN UZUN SÜRÜYOR"

Mahkeme heyetinin kararını açıklayan Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü'nün mahkeme başkanına yönelik "reddi hakim" talebi dilekçesinde belirttiği hususların yerinde olmadığı, açıkça yargılamayı uzatma amacına yönelik olduğu anlaşıldığından red talebinin oy birliğiyle geri çevrilmesine karar verildiğini söyledi.

Dilekçede duruşmaların geç saatlere kadar sürdüğüne yönünde ifadelerin yer aldığını belirten Baştoğ, duruşmanın sadece iki gün geç saate kadar devam ettiğini dile getirdi. Baştoğ, uzamanın sanıkların savunmasını bölmek istemelerinden ve bazı sanıkların savunmasının çok uzun olmasından kaynaklandığını vurguladı.

"DURUŞMANIN SAĞLIKLI İLERLEMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Söz alan sanık Güçlü'nün "Duruşmalar geç saatlere kadar sürdüğü için yargılama sağlıklı bir ortamda yapılamıyor, uyuyorsunuz." iddiası üzerinde Baştoğ, "Ben uyumuyorum sizler uyuyorsunuz, kayıtlarımızda mevcut. Biz de etten kemikteniz. Sürekli duruşma yapmak bizleri de yoruyor ama duruşmanın sağlıklı ilerlemediği doğru değil. Savunmaları dikkatle dinliyoruz." dedi.

Bazı sanıkların savunma hakkı kapsamında değerlendirilemeyecek söylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Baştoğ, dünkü oturumda defalarca yaptığı uyarılara rağmen şov yapmaya ve başkalarına saldırmaya çalışan iki sanığın savunmasını sonlandırmak zorunda kaldıklarını hatırlattı.

"SAVUNMA HAKKI, BAŞKA İNSANLARA SALDIRMA, HAKARET ETME HAKKI VERMEZ"

Savunma kapsamı dışına çıkılmaması konusunda sanıkları uyaran Baştoğ, "Burası duruşma salonu, şov ve gösteri salonu değil. Kimsenin savunmasını kısıtlamıyoruz ama savunma sınırlarının dışına çıkılmasına müsaade edemeyiz. Bazı sanıklar çocukluğundan başlayıp geçmişini anlatıyor, sabırla dinliyoruz. Savunma hakkı, başka insanlara saldırma, hakaret etme hakkı vermez. Böyle bir durum olduğunda müdahale etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı

Duruşmaya sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor.