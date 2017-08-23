Nükleer tıpta yerli dönem başlıyor

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreninde, enerji ve tıp alanındaki bu iş birliğinin güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Protokol ile sağlık sektöründe yerlileşmenin destekleneceğini dile getiren Albayrak, tesiste geliştirilecek yerli ilaçlarla önemli bir dönemin başlayacağını ifade etti.

"İLAÇLARI ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETECEĞİZ"

Albayrak, bu ilaçların uzun yıllar boyunca ithal edildiğine dikkati çekerek, "Bugün açılan tesiste kanser teşhisinde, beyin kan akışının görülmesinde, nörolojik hastalıkların ve lenf kanserinin tanısında, organik nakillerde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılmasında, kan hücrelerinin tespiti ve izlenmesinde, lösemi tespiti ve kalp görüntülenmesinde kullanılan ilaçları artık Türkiye'de üreteceğiz." diye konuştu.

"BU HİZMETİ ARTIK İTHAL ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'de nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"SANAEM'de ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını da yapacağız. Vatandaşımız anlasın diye bu laboratuvarın da kırılımını anlatayım. Burada tüm Türkiye'deki radyasyon cihazlarının kalibrasyonunu yapacağız. Bu çok önemli bir nokta. Türkiye'de birçok bu alanda radyoloji cihazı var. Tıbbi radyoloji cihazımız 15 binden fazla, diş hekimliğinde birçok muayenehanede 11 binden fazla cihaz var. Bu anlamda baktığımızda on binlerce cihazın artık kalibrasyonunu, takibini burada en son teknoloji ekipmanlarıyla yapacağız. Bu hizmeti artık ithal etmeyeceğiz. İnsan kaynağı noktasında da ciddi bir ihtiyacımız var. İnsanımız var mı? Var. O zaman eksiğimiz ne? Biraz burayı cazip kılacağız. Sadece Saray'da değil, inşallah Küçükçekmece'deki tesisimizle ilgili de çok büyük bir dönüşüm gerçekleştireceğiz."

"BU ALANLAR ÇOK CAZİP OLACAK"

Albayrak, gelecek dönemde nükleer tıp, enerji, mühendislik alanında büyük bir talep oluşacağını ifade ederek. "Bu alanlar çok cazip olacak. Onun için şimdiden genç kardeşlerimize onun pazarlamasını yapıyorum. Buralarda ortaya koyacakları artık sadece alın teri değil, akıl teriyle eski Türkiye'den farklı, 'Yeni Türkiye'de' çok daha büyük imkanlarla, çok daha fazla ülkeye ve dünyaya hizmet etme şansı bulacaklar. Hepsini bu vesileyle bu alanlarda üniversite okumaya davet ediyorum. İş var, arayan insanlar için de bu alanda çok büyük bir potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak ve Demircan, laboratuvar açılışına katıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, hastanelerin donanımları için "yerlileşme"ye ilişkin kararlar aldıklarını bildirerek "Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak. Biz cihazları alıyorduk, kullanıyorduk, standardizasyonu yoktu. Şimdi bunların standardizasyonu bizim elimizde." dedi.



SAĞLIKTA TEKNOLOJİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANILMALI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Demircan, sağlığın kesintisiz hizmet veren, bu nedenle de teknolojiyi en üst düzeyde kullanması gereken bir alan olduğunu söyledi.

Sağlığın aynı zamanda bilimin ve teknolojisinin de gelişmesine katkı sunduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'nin artık sağlıkta dünya ile yarışır bir noktada olduğunun altını çizdi.

KALİTE ARTIŞINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARACAĞIZ

Sağlık hizmetlerinin daha iyi bir şekilde alınması için 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde büyük bir mesafe alındığına dikkati çeken Bakan Demircan, "Bugün sağlıkta dönüşüm bir yere geldi. Biz bunu burada tutmayacağız. Daha ileriye taşıyarak, kalite artışını da en üst düzeye çıkaracağız. Yerelleşmesi, yani ürünleri bizim üretmemiz bizim de insanlığın hizmetine sunmamız noktasında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Burada küçük bir adım gibi görülse de büyük bir yolun başıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Demircan, sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin üretim gücünün devreye giremediğini belirterek, tüketim malzemelerinde, cihazlarda, yüksek teknoloji ürünü olan hem tanı hem de tedavide kullanılan ürünlerin üretilmesi noktasında bunu yapmaya karar verdiklerini söyledi.







"RADYOAKTİVİTE ÜRETEN CİHAZLARIN STANDARDİZASYONU TEK ELDEN"

AK Parti iktidarı döneminde üretmenin altyapısının yeterince oluşturulduğunu vurgulayan Bakan Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi biz bunu daha ileriye hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin, kendi ihtiyacını karşılayacak üretimi yapması yetmez. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Biz bu coğrafyadan, bizim gönül coğrafyamızdan hatta bütün insanlığa karşı sorumluluğu olan bir milletimiz. Bizim üretim gücümüzü daha verimli bir şekilde sahaya süreceğiz.

Hastanelerimizin donanımları için yerlileşme noktasında kararları aldık, önceden de alınmış kararları da daha ileriye taşıyacağız. Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak. Biz cihazları alıyorduk, kullanıyorduk, standardizasyonu yoktu. Şimdi bunların standardizasyonu bizim elimizde."

"DMO İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile (TOBB) görüşmelerde bulunduklarını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Onların da güzel bir laboratuvarı var. Türkiye'deki laboratuvar imkanlarını da birbiri ile konsolide ederek bütün diğer ürünlerin de kalibrasyonu ve standardizasyonunu yapıp ondan sonra o ürünleri sağlık marketi şeklinde Devlet Malzeme Ofisi ile birlikte hareket edeceğiz. Alımları bir merkezden yapıp tüketecek olan hastanelerimizin internet üzerinden ihtiyacını belirleyerek, bize en iyi kargo hizmeti veren kurumla hastanelerimize ulaştıracağız.