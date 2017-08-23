OHAL Komisyonu’ndan 9 renkte inceleme!

FETÖ
bağlantısı gerekçesiyle ihraç edilenler için kurulan OHAL
Komisyonuna başvuralar 14 Eylül'de sona erecek. Bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişinin başvurusunu alan OHAL Komisyonu, sürenin tamamlanmasının andından çalışmalarına başlayacak. Kurum 9 renkte incelemeye alınacak dosyalara ilişkin özel güvenlik önlemleri alındı. Emniyet mavi, eğitim kırmızı, İçişleri sarı, sağlık turkuvaz, Başbakanlık kahverengi, Adalet Bakanlığı
bordo, Milli Savunma Bakanlığı
yeşil, YÖK, Yargıtay, Danıştay gibi kurumlar gri ve kurumlardan gelen başvurular da lacivert olmak üzere 9 farklı renkte arşivleniyor. Bu dosyalara yetkili personel görev tanımı dışındakiler bakamayacak. Sisteme yetkisiz kişilerin girmesini önlemek için de özel yazılım sistemi kuruldu.
İKİ YIL ÇALIŞACAK
Başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hâkim Selahaddin Menteş'in yaptığı Komisyon iki yıl süresince çalışacak ve ihtiyaca göre süre uzatılabilecek.
TEMEL PARAMETRELER NETLEŞTİ
OHAL Komisyonu, başvuruları incelerken kişinin terör örgütleri veya MGK tarafından milli güvenliğe tehdit olarak kabul edilen yapı, örgüt, gruplar ile ilişkisine bakacak. Başvuru yapan kişinin, bu yapıya üyeliği, mensubiyet ilişkisi bulunup bulunmadığı, aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olup olmadığı incelenecek. Komisyona, görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar, öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbeleri alınan emekli personeller başvurabilecek. Ayrıca, KHK'larla kapatılan dernek, sendika, üniversite, hastane ve yayın kuruluşu gibi tüzel kişiler için de başvuru yapabiliyor.