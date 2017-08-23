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Polisi gören 'lı kendini vurdu!

AA

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Giriş Tarihi: 23.8.2017 19:20 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 19:48
Polisi gören PKK'lı terörist kendini vurdu!

'nin ilçesinde uygulama sırasında durdurulan takside bulunan in, üzerinden çıkardığı silahla ateş ederek kendisini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygulama icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan bir bölücü terör örgütü mensubu paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada Glock marka tabanca, 2 el bombası, dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Polisi gören PKK'lı terörist kendini vurdu!
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