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: ABD Türkiye’de

Giriş Tarihi: 23.8.2017 14:50 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 15:34
Son dakika: ABD Savunma Bakanı Türkiye’de

gelişmesi... Amerika Birleşik Devletleri (ABD) James Mattis, günübirlik Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor. Mattis şu sıralar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de Erdoğan ile görüşüyor... Mattis'in Ankara ziyaretine kırmızı dosyalar ile geldiği ve PYD krizi ile ilgili bir rapor sunacağı belirtildi.

ABD Mattis ve beraberindeki heyet Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılamanın ardandan Milli Savunma Bakanlığı'na geçti

Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Canikli ve Mattis, ikili görüşmelere başladı.

Mattis'in Ankara ziyaretine kırmızı dosyalar ile geldiği ve PYD krizi ile ilgili bir rapor sunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Savunma Bakanı James Mattis’i kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MATTİS'İ KABUL ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti.

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Son dakika: ABD Savunma Bakanı Türkiye’de
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