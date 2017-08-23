Son dakika: ABD Savunma Bakanı Türkiye’de

ABD Savunma Bakanı Mattis ve beraberindeki heyet Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılamanın ardandan Milli Savunma Bakanlığı'na geçti

Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Canikli ve Mattis, ikili görüşmelere başladı.

Mattis'in Ankara ziyaretine kırmızı dosyalar ile geldiği ve PYD krizi ile ilgili bir rapor sunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Savunma Bakanı James Mattis’i kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MATTİS'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti.