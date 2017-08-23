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: Özel harekat destekli sayaç denetimi

DHA

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Giriş Tarihi: 23.8.2017 11:46 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 11:51
Son dakika: Özel harekat destekli sayaç denetimi

gelişmesi... 'da Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.() ekipleri, özel harekat polisi desteğiyle bazı iş yerlerinde kaçak elektrik uygulaması yaptı.

, terör eylemlerinin yaşandığı bazı mahallelerde bulunan 17 işyerinde kaçak elektrik uygulamasında güvenlik tedbiri alınması için Emniyet Müdürlüğü'nden destek istedi.

Görevlendirilen 300 ve özel harekat şubesi polisinin eşliğinde işyerlerine giden TEDAŞ görevlileri, elektrik sayaçlarını kontrol etti.

Polisler operasyon anında 'drone' kullanarak havadan da denetleme yaptı.

Kontroller sırasında bazı işyeri sahipleri ve polisler arasında tartışma çıktı.

Gün boyu süren uygulamalarda, iş yerlerinin sayaçlarında dış müdahaleye rastlanmadı. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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Son dakika: Özel harekat destekli sayaç denetimi
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