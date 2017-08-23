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: ’lı teröristler böyle yakalandı

Giriş Tarihi: 23.8.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 10:08
Son dakika: PKK’lı teröristler böyle yakalandı

Diyarbakır'da çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ yakalandı.

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Son dakika: PKK’lı teröristler böyle yakalandı
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