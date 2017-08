Vatandaşıma hakaret

KILIÇDAROĞLU

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi. Arada sırada bir de karavana oturuyor ve atletle yemek yiyor. Ondan sonra 'Ben Atatürk'ün partisinin başındayım' falan diyor. Sen Atatürk'ün böyle atletle yemek yerken resim çektirdiğine şahit oldun mu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 39'uncu muhtarlar buluşmasında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, Ankara'dan çıkmış İstanbul'a yürüyor. Arada sırada bir de karavana oturuyor ve atletle bir yemek yiyor. Bugün de (dün) baktım ki, bir gazete başlık atmış, 'Vatandaş falanca.' Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım böyle, hele hele bir siyasi partinin, anamuhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi, 'Gel, benim bu fotoğrafımı bir çek' ve ondan sonra da 'Ben Atatürk'ün partisinin başıyım.' Sen Atatürk'ü böyle atletle, yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı? Yani bunlar trajikomik görüntüler. Onlar şimdi tabii bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim onlara gereken dersi vakti geldiğinde en güzel şekilde verdi, gene verecek. Şu an alternatif olduklarını iddia edenlerin tek vaadi eski Türkiye'yi ihya etmek. Koalisyonların, krizlerin, sefaletin, yoksulluğun, baskının, zulmün, her türlü yolsuzluğun, her türlü hukuksuzluğun kol gezdiği Türkiye'yi özlemek mümkün mü? Peki buna rağmen ne için ülkemizi o günlere geri götürmek istiyorlar biliyor musunuz? Onu da anlatayım. Milletten korktukları için böyle bir arayışın içine girdiler.1998'de siyasi yasaklı durumuna düştüğüm zaman kendi akıllarınca beni tahkir etmek için 'muhtar bile olamaz' manşeti atmışlardı. Halbuki biz biliyoruz ki bu tür yaklaşım içinde olanların hiçbiri de oturdukları mahallenin muhtarlığına aday olsalar seçilemezler. Çünkü milletimiz bunlara güvenip, mahallesini teslim etmez. Bunlara5 koyun ver, kaybedip gelirler. Milletin huzuruna çıkıp destek istemek, oy almak, sandıktan başarıyla çıkmak öyle her babayiğidin harcı değildir.İktidarımızın ilk aylarında OHAL'i kaldırdık. Şu andaki OHAL ile o zamanki OHAL'in bir alakası var mı? Hiç yok. Şu andaki OHAL'in en önemli özelliği terör örgütlerini defetmek, onları inlerinden bulup çıkarıp gömmektir. Şimdi benim Güneydoğu'daki, Doğu'daki, ülkemdeki halkım huzura ulaşmadıkça biz, devlet başkanı olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. Benim muhtarım 'Eğer bu köyden, mahalleden bizim dışımızda herhangi bir partiye bir tane oy çıkarsa, bilesin ki öldürülürsün' diye tehdit altında olduğu sürece ben sorumluluğumu yerine getirmiş olamam. Eğer benim muhtarlarım kaçırılıyor, işkence ediliyor ve bazıları öldürülüyorsa biz, görevimizi yerine getirmiş olamayız. Onun için de el ele, omuz omuza vereceğiz ve OHAL ile bölgeyi huzura, mutluluğa erdirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Şunu da söyleyeyim; bazıları Kürt devleti falan diyorlar. Ben bunu Kürt kardeşlerime bir hakaret telakki ediyorum. Zira benim Kürt kardeşlerim ki inanıyorum ki Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir. Bizler ülkemizin içerisinde bir üniter yapı halinde şu anda Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla 80 milyon tek milletiz. Bunu böyle bilin. Şu anda Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarelik alan kontrolümüzdedir. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmak suretiyle Akdeniz'e ulaşmak istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Cudi'de, Tendürek'te ne yaptıysak, Kandil'de, Gabar'da, Bestler Deresi'nde ne yapıyorsak, her yerde bunları görürsek aynısını yapacağız.Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. Yok böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz söz konusu değildir. Kimse herhangi bir arayışın içine girmesin. Biz bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizimle bu hedefleri paylaşan, bu ilkeler etrafında oluşturduğumuz herkesle birlikte yol yürümeye, omuz omuza çalışmaya varız. FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ gibi, DHKP-C gibi ihanet örgütleriyle, terör örgütleriyle hareket etmediği sürece kökeni, meşrebi, yaşam biçimi ne olursa olsun herkese gönlümüz ve kollarımız açıktır. Unutulmamalıdır ki, canımız pahasına yürüttüğümüz bu mücadeleyi, şu partinin veya herhangi bir siyasetçinin çıkarı değil, ülkemizin ve milletimizin bekası için veriyoruz.Ülkemizinmaruz kaldığı asimetrik saldırıların dünyada bir örneği daha yoktur. Tabii bu oyunları kurgulayanlar Türkiye'yi ülkelerden bir ülke, Türk milletini de milletlerden bir millet sanıyorlar. Halbuki onların esamelerinin dahi okunmadığı dönemlerde bizim ecdadımızı en güçlü, adil, mamur devletlerini kurmuştur. Kendileri bizden sonra aynı yere gittiklerinde sadece zulüm, sömürü, kaos ve acı götürmüşlerdir. Eski Türkiye içimizdeki bazılarıyla birlikte bazı güçlerin en büyük hayali. Ama biz eski Türkiye'ye dönmeyeceğiz. Türkiye'nin çıkarları, hassasiyetleri, talepleri söz konusu olduğunda kibirle demokrasiden, insan haklarından, bize ders vermekten söz edenlerin, kendi çıkarlarını nasıl her şeyin üzerinde tuttuklarını biz çok iyi biliriz.Hürriyet'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun atletli fotoğrafını manşete taşımasını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Baktım ki bir gazete başlık atmış 'Vatandaş falanca' diye. Çağıracak gazeteciyi "Gel benim bu fotoğrafımı bir çek ve ondan sonra da Ben Atatürk'ün partisinin başındayım" diyecek. Bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim ona gereken dersi vakti geldiğinde verdi, yine verecek" dedi.