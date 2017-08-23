Yalanın batsın

FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı
'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen sanık eski albay Yarımbaş'ın çapraz sorgusu tamamlandı. Sanık Fatih Yarımbaş, "Aksakallı'yı alsanız nereye götürecektiniz?" sorusuna, "Ben de merak ediyorum" yanıtını verirken, "Televizyondan darbe olduğunu öğrenmediniz mi?" sorusunu da "Öğrenmedim. Sadece şehirdeki karışıklığı gördüm" şeklinde cevaplandırdı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampusundaki salonda görülen duruşmada savunmasının ardından soruları yanıtlayan Yarımbaş, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorusu üzerine, darbe girişiminden birkaç gün önce Aksakallı'nın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaparken Ankara'ya atandığını ve Orduevi'ne yerleştiğini söyledi. Darbe girişimi gecesi kullandığı telefon numarası sorulan Yarımbaş, KKTC'de kullandığı hattı Türkiye'de kullanamadığı için yeni bir hat aldığını ve numarasını hatırlamadığı bu hat üzerinden görüşmeler yaptığını savundu.
BENİMLE BİR İLGİSİ YOK:
Sanık Yarımbaş, "Semih Terzi'nin cep telefonunda, 'Zekai'yi alamadılar. Fatih takipte' şeklinde mesaj var, buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bu mesajın benimle bir ilgisi yok. O Fatih ben olmak zorunda değilim." dedi.
BİLMİYORUM:
"Aksakallı'yı alsanız nereye götürecektiniz?" sorusuna, "Ben de merak ediyorum" yanıtını veren Yarımbaş, "Televizyondan darbe olduğunu öğrenmediniz mi?" sorusuna, "Öğrenmedim. Sadece şehirdeki karışıklığı gördüm" diye cevap vermekle yetindi.
TANIKLARI DA YALANLADI
Aksakallı'nın
kaçırılma girişimine ilişkin diğer sanıkların ifadelerini kabul etmeyen Yarımbaş, şu savunmayı yaptı: "İfadelerde benim kaçıracağım ile ilgili bir cümle yok. Koruyacağınız şahsı emniyete alırsınız. Onun için araca davet edilmiştir komutan. Bizim için esas olan komutanın can güvenliğini sağlamaktır. Biz de bunu icra ettik. Koruma prensiplerine uygun şekilde yapılıyor. Oradan tekme atıp kaçmak söz konusu olamaz. Küfür, tekme... Aracın kapısı açıldığı için bu manevrayla benim personelim gidiyordu. Gelsin izah etsin, biz de kaçırdıysak bilelim." Ersan ATAR
/ ANKARA