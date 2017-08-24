AK Parti İstanbul teşkilatları 15 Temmuz davaları izlemeye devam ediyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 15 Temmuz FETÖ hainlerinin yargılandığı Silivri Ceza İnfaz Kurumundaki duruşmayı takip ederek; sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BU DAVANIN SAHİBİ 80 MİLYONDUR

İl Başkanı Dr. Selim Temurci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Biz millet olarak şehitler verdik. Gazilerimiz canlarını ortaya koydular. Bu acıyı millet olarak yüreğimizde hissediyoruz. Birileri içeride ve dışarıda FETÖ davalarını itibarsızlaştırmanın gayreti içindedir. İstanbul teşkilatı olarak buradayız. Dava neticelenip, hainler ceza alıncaya kadar tüm Milletvekillerimizle, İlçe Başkanlarımızla ve İstanbullularla burada olmaya devam edeceğiz. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu davanın sahibi 80 milyon vatandaşımızdır. Komplocu devlet dediler. Şehitlerimizin katilinin devlet olduğunu söylediler. Milletimiz bu hainlere gereken cevabı zamanı geldiğinde verecektir. Millet burada ve burada olmaya devam edecek."

HAİNLER YALAN SÖYLEME YARIŞINA GİRMİŞLER

FETÖ hainlerinin ifadelerinde yalan söyleme yarışına girdiklerini belirten Dr. Selim Temurci, "Büyük bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Sözbirliği etmiş bir halde yalanı kullanıyorlar. Menfezlerde yakalanan hainler, suçüstü elinde silahla yakalanan alçaklar suçlarını inkar ediyor. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuz var. Bu davanın sahiplenip, toplumsallaştırmak bizim ve medyanın görevidir. O akşam sergilediğiniz dik duruşun arkasında olmak vaktidir. Kirli algı yönetimine birlikte dur diyelim. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bütün İstanbullu kardeşlerimi buraya davet ediyorum. Bizler milletin verdiği kahramanlık mücadelesini unutmadık ve unutturmayacağız. Bu dava sadece AK Parti teşkilatlarının davası değil, tüm Türkiye'nin ve milletimizin davasıdır" diye konuştu.